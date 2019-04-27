صور| "كتاكيت وعصافير وفيونكات".. تسريحات شعر الفتيات في الربيع

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مصفف شعر أنجلينا جولي يقدم تسريحات كلاسيكية مناسبة لـ2018

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مع دخول فصل الربيع، تبدأ الأمهات في تخفيف ملابس فتياتها، وتستعد بالأطقم الخفيفة للاحتفال بشم النسيم، والتخلص من الطقس البارد.

ومع الملابس الخفيفة تبحث الأمهات عن تسريحات شعر مميزة لبناتها، بدلا من "الايس كاب" وغطاء الشعر خوفا من البرد.

وفي ربيع 2019 تميز هذا العام ببعض من التسريحات التي قسمت إلى ثلاث أجزاء، منها التسريحات الحرفية كلضفائر والرستة، وتشابكات الشعر ومنها من استخدم التوك البسيطة والصغيرة وأخير الاكسسوارات الكبيرة، وهناك من دمج الاثنين معا حيث زين الضفائر بالتوك الملونة الصغيرة أو الاكسسوارات الربيعية مثل توك الأرانب، والعصافير، والعشة والبيض الملون.

تسريحات الشعر الحرفية

تسريحات شعر بسيطة

تسريحات الشعر بالاكسسوارات الربيعية

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وليس شرط أن تقوم بتسريحات صعبة، ويمكن استبدالها بألوان مختلفه لتوك الشعر وخاصة ألوان الباستيل، التي يتميز بها الربيع.

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