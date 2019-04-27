كيف تتخلصٍ من رائحة البصل؟.. إليك الطريقة

يقبل الناس على تناول البصل في أعياد "شم النسيم" مع وجبات الرنجة والفسيخ، وهو ما يتسبب في راحة كريهة، لذلك يعرض موقع vkool، مجموعه من الأفكار المتنوعة للتخلص منها:
تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط
تلك الطريقة تعتبر فعالة، حيث أنها تقضي على البيكتريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، لذلك فإن التنظيف بالفرشاة والخيط بعد تناول البصل يمكن أن يزيل هذه البكتيريا مع بقايا الطعام.
استخدام الفرشاة في تمشيط اللسان
يمكن استخدام تلك الطريقة، لإزالة بقايا البصل المتبقية على اللسان.
اختيار غسول الفم الذي يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكلور
يتعامل الغسول مع رائحة الفم الكريهة بشكل فعال، حيث يزيل طلاء البكتيريا تحت البلاك وعلى اللسان جنبًا إلى جنب مع جزيئات الطعام.
استخدم منظفات اللسان
يعد استخدام بعض منظفات اللسان أيضًا إحدى طرق التخلص من أنفاس البصل التي يجب أن تعرفها، حيث أنه يمكن للبكتيريا أن تزدهر وتتضاعف تحت لسانك حيث لا تصل فرشاة الأسنان اليه.
مضمض بالزيوت الطبيعية
يمكن المضمضة ببعض الزيوت الطبيعية مثل زيت النعناع، وإكليل الجبل والأوكالبتول، حيث انهم يعملوا على تحسين رائحة النفس، كما إنها تحتوي أيضًا على خصائص مضادة للجراثيم.
شرب الماء
له فرصة في إزالة رائحة البصل، والتي تعد من أبسط الطرق المستخدمة للتخلص من رائحة البصل، حيث أنه يعمل على تحفيز إنتاج اللعاب في الفم، ما يتسبب في إزالة البكتيريا التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة.
شرب الحليب
يساعد على إضعاف مفعول عنصر الكبريت الموجود في البصل، وذلك قبل تناول البصل وليس بعد.
تناول الليمون
من الطرق الطبيعية التي تعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة.
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