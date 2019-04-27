طبيب يوضح خطورة "هزازة الأطفال": تسبب مشكلات في السمع

سحبت شركتان أميركيتان هزازات الأطفال بعدما أدت إلى وفاة أطفال رضع أثناء النوم، بسبب انقلابهم على بطونهم وتعرضهم للاختناق.

أكد الدكتور عمرو التهامي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هزازات الأطفال تلجأ إليها بعض الأمهات مع تكرار بكاء الطفل، ويمكن أن يسبب هز الطفل المتكرر إلى إصابته بمشاكل في السمع، وتأخر في النمو، والشعور بالتقيؤ.

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وأضاف لـ "هُن": "يجب على الأمهات عند بكاء الطفل حمله على صدرها والسير به قليلًا، وعلى الأم معرفة أسباب بكاء الطفل، أحيانًا يكون بسبب الجوع أو بلل الطفل أو معاناته من آلام".

وأثبت تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خطورة الهزازت، حيث تسبب في وفاة عشرات الأطفال بسبب اختناقهم وانقلابهم أثناء النوم.

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