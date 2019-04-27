كيم كارداشيان تلفت الأنظار خلال عيد ميلاد ترافيس سكوت

تألقت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بإطلالة حمراء، مساء الخميس، حيث عرضت منحنيات جسدها المثيرة في حفل عيد ميلاد صديق شقيقتها كايلي جينر، المغني ترافيز سكوت الـ28 عامًا، في حدث تحت عنوان "Avengers"، في حين أن العديد من الحفلات تستوحي كارداشيان ملابسها من ملابس الفنتازيا، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 38 عامًا أعطت إيماءة لفيلم "المنتقمون نهاية اللعبة"، لأنها بدت كأنها استوحت إطلالتها من البطلة الخارقة واندا ماكسيموف، المعروف أيضًا باسم سكارليت ويتش، في أزياء مثيرة.

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ارتدت كيم كارداشيان سروالا قرمزيا ضيقا ولامعا، مع بلوزة قصيرة بلون النبيذ أثناء ذهابها لرؤية فيلم "Avengers: Endgame" في سينما Cinepolis في مدينة ويستلاك فيلاج في كاليفورنيا، مع أسرتها بعد حفل عيد الميلاد، كما كانت دائمًا كانت كيم حريصة على إظهار لياقتها البدنية التي جعلتها مشهورة لذا اختارت أزياء مفعمة بالحيوية والتي لفتت الانتباه إليها، ليس فقط لتسليط الضوء على مؤخرتها، لكنها حرصت على إظهار بطنها المشدودة وخصرها الصغير تمامًا من خلال ارتداء بلوزة قصيرة على السروال المطاطي، بالإضافة إلى سترة رياضية باللون الرمادي.

عززت كارداشيان طولها الضئيل بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأحمر والمزينة بالكريستال، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز جمالها الطبيعي وتركت شعرها الأسود الداكن منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها.

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