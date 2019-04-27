رسمة الملابس المصبوغة تعود إلى الانتشار من جديد

يبدو أن رسمة الملابس المصبوغة تعاود الانتشار مرة أخرى، وستصبح اتجاها هذا الموسم على منصات عرض الأزياء، ويمكنك اختيار ألوان الباستيل الوردي والأزرق لإطلالة أنيقة من هذه النقشة، ومن ثم ضيفي عليها الإكسسوارات باللون الأسود، أو اتجهي إلى الألوان الجريئة مثل فستان باللون الليموني الفاقع، وضعي عليها سترة بسيطة.

ويمكنك ارتداء شورت وقميص باللونين الأسود والبرتقالي من فرينش كونكشن بسعر 95 جنيها إسترلينيا، وجاكيت باللون الكحلي بسعر 75 جنيها إسترلينيا، وحذاء بنقشة جلد الثعبان من توب شوب، بسعر 75 جنيها إسترلينيا.

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وتوجد إطلالة أخرى حيث ارتداء جاكيت بالنقشة المصبوغة من غامي بسعر 430 جنيها إسترلينيا، وفستان باللون الليموني الفاقع بسعر 12 جنيها إسترلينيا من بوهو، وحذاء رياضي من ويستل بسعر 139 جنيها إسترلينيا، ولإطلالة كبيرات السن، يمكن ارتداء فستان من ماتشفاشون باللون الأبيض، بسعر 385 جنيها إسترلينيا، وحزام باللون البيج بسعر 18 جنيها إسترلينيا من مانغو، وبوت من "إتش آند إم" بسعر 50 جنيها إسترلينيا.

تأتي إطلالة أنيقة حيث بلوزة بالنقشة المصبوغة وذلك تنورة بنقشة مصبوغة مغايرة من زارا، بسعر 26 جنيها إسترلينيا، وبوت من أسوس بسعر 40 جنيها إسترلينا، ولإطلالة عادية يمكن ارتداء توب من كات بسعر 39 جنيها إسترلينيا، وحذاء رياضي من العلامة التجارية نفسها، بسعر 85 جنيها إسترلينيا، وبنطال جينز باللون الأزرق، بسعر 175 جنيها إسترلينيا، وحقيبة من ماغي بسعر 40 جنيها إسترلينيا.



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