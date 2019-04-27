أطفال من متلازمة داون يقدمون عرض أزياء مميز ومبهج

قامت مجموعة من الأطفال والشباب من متلازمة داون الموهبين بالتعاون مع Zebedee management بتقديم عرض أزياء مميز ومختلف ومبهج بالألوان المختلفة التى قدمت من خلاله، وعلى الرغم من التحديات التى تواجههم فقد عقدوا العزم على إدخالهم إلى عالم الموضة وحثهم على المساواة مع غيرهم من عارضي الأزياء الذين يقدمون الملابس على الـ red carpet، وذلك رغبة من كافة النماذج الموهوبة الذى قدمت العرض فى زيادة الوعي للمجتمع وإثبات قدرتهم على المشاركة فى مجالات عديدة.

وقد قدم بعض الشباب إعلانات لعلامات تجارية مختلفة فى مجال الأزياء ومستحضرات التجميل، كما تحدثوا عن أهمية وجودهم فى مثل هذه المشاريع لأنهم بحاجة إلى زيادة الوعى قدر الإمكان لدى الناس بقدراتهم، والإيمان بموهبتهم وجمالهم الفريد.



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