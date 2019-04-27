صور| مقلية وبالموز.. طرق تناول الرنجة حول العالم

تنشغل السيدات بالتزامن مع أعياد شم النسيم بتقديم الرنجة بأفكار وطرق مختلفة في هذا اليوم، ومن بينها ما تقدم بالزيت والليمون، أو المشوية، أو بالسطلة، وكذلك الطحينة.

كما تقدم بعض السيدات سلطة الرنجة المهروسة بالطحينة في الخلاط، ولكن سمكة الرنجة تؤكل في دول كثيرة بطرق وأشكال مختلفة عما يقدم في مصر يستعرضها التقرير التالي:

في ألمانيا يتناولون الرنجة بالموز كجزء من ثقافة تناول الطعام sweet & sour

تفضل بعض البلدان تناول الرنجة مقلية، مثل الدجاج والسكالوب بانيه.

الرنجة مع الخيار المخلل تعتبر ساندوتش مغذي تعتمد عليه بعض الدول في وجبة الإفطار وسناك بين الوجبات.

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الدول الأوروبية تتناول الرنجة في هيئة سلطة ومقبلات.

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