فيديو| "دلع وشبشب وورد".. كواليس حلقة ناهد شوقي وابنتها ناهد السباعي

علاقة طريفة تجمع المنتجة ناهد فريد شوقي بابنتها الفنانة ناهد السباعي، تجعلهما محل اهتمام من البرامج التلفزيونية، فربما تكون علاقتهما شبيه في تجسيد معاملة الأمهات لبناتهن.

وبالأمس، استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة "CBC" المنتجة ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي، حيث كشفتا عن كواليس حياتهن الأسرية التي قدمتها الإعلامية منى الشاذلي في فقرة تحدي الأم بابنتها.

"بيوتي" والهانم.. دلع الأسامي على الموبايلات

بداية فقرة "تحدي الأم بابنتها"، بدأت حينما طرحت الإعلامية منى الشاذلي سؤالها لناهد عن الاسم الذي تسجلها به والدتها على هاتفها المحمول: لترد قائلة: "بيوتي"، بينما قالت المنتجة ناهد شوقي إن ابنتها تسجلها بـ"الهانم": "إحنا في الطبيعي بنادي على بعض كدا أصلًا".

شاحن الموبايل.. أبرز خناقات الام وابنتها

وعن أشهر المشاجرات التي تحدث بين الأم وابنتها في المنزل، فكانت الإجابة "شاحن الموبايل" و"رأس السمكة" أكثر الأشياء التي تتسبب في المشاجرة بينهما، فتقول ناهد السباعي: "كتبت حرف اسمي على الشاحن وعلمته بأكثر من حاجة.. لكن في الحقيقة أنا اللي بخده منها".

لتلاحقها والدتها المنتجة ناهد السباعي ممازحة: "هي بتاخد الشاحن بتمشي بيهم أنا بحط شاحن في أوضة النوم.. وفي أوضة المكتب، باجي أدور ملقيش حاجة.. طلب بسيط جدًا ومبيتنفذش".

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شبشب وشماعة ومخدة.. تربية الأم لابنتها في الصغر

ومن الأسئلة التي أثارت المزيد من الضحك التي وجهتها الإعلامية منى الشاذلي للفنانة ناهد السباعي، عن استخدام والدتها لوسائل التهذيب في صغرها، لترد ضاحكة: "استخدمت كل حاجة.. الشبشب والشماعة والمخدة".

وقالت ناهد السباعي: "مرة كتمت وشي بالمخدة.. عشان لاقتنى بتكلم في التليفون في وقت متأخر"، لترد عليها والدتها: "كانت لسة في المدرسة وعملت حاجة مش عجباني".

ورد وشيكولاتة.. هدايا صالحت بها ناهد السباعي والدتها

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن الأسباب التي تجعل والدتها تحزن منها: "لو نسيت أي حاجة طلبتها مني بتزعل أوي.. وتحس إني مش مهتمة بيها"، لتتابع في حديثها بأن "الشيكولاتات والورد أزرق وموف.. بيحلوا المشاكل بسرعة"، لتؤكد ناهد شوقي: "وببقى محددة الهدايا كمان".

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