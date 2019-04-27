تحذير من "القومي للسموم" للحوامل والمرضعات: "بلاش فسيخ"

حذر الدكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للبحوث، السيدات الحوامل أو اللاتي يقمن بالرضاعة، بعدم تناول الفسيخ أو الرنجة، تجنبًا لأحد أنواع البكتريا الضارة.

وقال في حوار مع الإعلامي حسام الدين، مقدم برنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، إن المرضعات والحوامل ممنوعات نهائيًا من تناول الرنجة والفسيخ، موضحًا أن تناول الأسماك المملحة يشكل خطورة كبيرة عليهن، بسبب احتوائها على بكتريا ضارة.

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وأضاف "عمرو" أن تناول الأسماك المملحة بشكل عام يجب أن يجرى بعناية شديدة، مع توقع حدوث مشاكل بسبب تناول هذه الأكلات، قائلا إن "توقع المشكلة يمثل 50% من حلها".

وتابع: "يجب التأكد من شراء الأسماك المملحة، من أماكن موثوق بها، لتفادي مشاكل التصنيع والتخزين التي تكون من الأسباب الرئيسية لفساد الأسماك".

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