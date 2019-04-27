فيديو وصور| فاتنة "الحرس الوطني" تتصدر عرش ملكات جمال روسيا

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فازت حسناء الشرطة من مدينة يكاترينبورغ في روسيا، بلقب "فاتنة الحرس الوطني"، حيث صوت لصالحها أكثر من 57 ألف شخص، في أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن.
وشاركت في هذه المسابقة أكثر من ألف امرأة، من بين المتطوعات وموظفات الحرس الوطني الروسي من جميع مناطق روسيا، وأقيمت المسابقة على مرحلتين الأولى طلب من المشاركات التحدث عن تجاربهن وانجازتهن في العمل، والثانية التعريف بهواياتهم من خلال الصور.
وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، جرى التصويت عبر الإنترنت وفازت فيها آنا خرامتسوفا، ونشر الموقع مقطع فيديو للفائزة أثناء اختبارها على إطلاق الرصاص وتأدية عملها.
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