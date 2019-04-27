صور| الأرجل الواسعة موضة بناطيل ربيع وصيف 2019

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تبحث السيدات عن أحدث تقاليع الموضة مع قدوم كل موسم جديد، وتحرص أن تكون ملابسها متسقة مع قوامها، ولذلك عرضت وكالة الأنباء الألمانية، موضة البناطيل لربيع وصيف 2019، وهي Wide Leg Jeans.
وظهرت تلك الصيحة بعد أن ظهرت عارضات الأزياء للماركات العالمية Zara وVero Moda وJacquemus وTu es mon TRÉSOR.
وقالت خبيرة الأزياء الألمانية زيلكه جيرلوف، إن هذا النوع من الأستايل يأتي بوسط عال ليداري امتلاء البطن والأرداف، كما أن القصة الواسعة تجعل الأرجل تبدو أطول بصرياً.
وأضافت خبيرة الأزياء الألمانية أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يتألق هذا الموسم بألوان الباستيل الحالمة لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل الوردي والسماوي والبنفسجي والأصفر، وذلك الى جانب الجينز الذي لا يخلو من أي خزانة ملابس.
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