نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، تظهر فيه مع ابنتها الوحيدة تالا على شاطئ البحر وهي تقبلها في شرم الشيخ، معلقة: "الدنيا وما فيها".
يذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رزقت بابنتها الوحيدة تالا في سبتمبر 2015، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى في 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كارول سماحة برفقة ابنتها على شواطئ شرم الشيخ: "الدنيا وما فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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