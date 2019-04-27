ماذا في حقيبة مكياج بيلا حديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 12:37 مساءً - لا يختلف اثنان حول جمال إطلالات بيلا حديد وحضورها المؤثر. فهي ليس فقط عارضة أزياء ناجحة إنما فتاة جميلة تتمتع بملامح جذابة وتًدرك جيداً كيف تظهرها بأسلوب ساحر. ولأن بيلا بحاجة دائماً إلى التنقّل من بلد إلى آخر فهي تخصّص حقيبة صغيرة تحفظ بداخلها كل مستحضرات العناية والتجميل التي تحتاج إليها خلال سفرها. وقد كشفت في أكثر من مقابلة لها عن بعض مستحضرات المكياج التي لا يمكنها الاستغناء عنها.



تتمتع بيلا بعينين لوزيتين باللون الأخضر الساحر وهي تزيد من سحرهما من خلال استخدام ماسكرا باللون الأسود تضاعف كثافة رموشها وطولها فتجعل عينيها تبدوان أكثر لمعاناً.





كما أن لمستحضر الأيلاينر دوراً بارزاً في إظهار جمال مكياج عيون بيلا حيث أنها تختاره أيضاً باللون الأسود وترسمه بخط غريض يلفت الأنظار.





ولأنها تهوى إبراز مكياج عينيها، تفّضل بيلا أن تحافظ على لمسة ناعمة وهادئة من خلال أحمر الشفاه حيث أنها في معظم إطلالاتها النهارية تكتفي بتحديد شفتيها بقلم شفاه بلون النيود الطبيعي.

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أما لبشرتها البيضاء الناصعة، فتختار بيلا كريم أساس من مارك جايكوبس بتركيبة خفيفة وناعمة على البشرة، تمنحها لوناً متجانساً دون أن تحدث طبقة سميكة على وجهها.





وتزيد بيلا من إشراقة ملامحها من خلال اعتماد هايلايتر وبرونزر من علامتها المفضّلة شارلوت تيلبوري والذي يزيد من وهج المكياج الذي تعتمده ويمنحها في الوقت نفسه لمسة برونزية ساحرة.