خطوات عناية باليدين أساسية وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 12:37 مساءً - العناية باليدين لا تقلّ شأناً عن العناية ببشرة الوجه أو العناية بالشعر أو الأظافر... فيداك بحاجة إلى بعض الاهتمام كي تحافظا على مظهر شاب وملمس ناعم, يعني بشرة صحيّة. كما أن تغيّر المناخات من موسم إلى آخر واستخدام مواد التنظيف القاسية، عوامل تؤدي إلى إرهاق بشرة اليدين ويفقدها مرونتها.

دلّلي يديك واعتني بهما من خلال هذه الخطوات البسيطة والعملية:





1- ترطيب اليدين

اختاري من مجموعات مستحضرات العناية باليدين المستحضر الذي يرطّبهما ويجعل ملمسهما أكثر نعومة ومرونة. ضعي كريم ترطيب اليدين بشكل يومي في الصباح بعد غسل يديك وفي المساء قبل النوم.



2- اغسلي يديك بمستحضر لطيف

تجنّبي غسل اليدين بالصابون ذات التركيبة الغنيّة بمواد كيميائية فهي قاسية على البشرة وتتسبّب بجفافها، واختاري الصابون المصنوع من الزيوت الطبيعية كي تغذي بشرة يديكِ وتجنّبيها المشاكل التي تفقدها مظهرها الجميل.



3- قشّري يديك

افركي يديكِ مرة واحدة في الأسبوع على الأقل بكريم تقشير اليدين. اختاري مستحضرات بتركيبة ناعمة تزيل الجلد الميّت دون أن تخدش البشرة. أو بإمكانكِ أن تحضّري خلطة تقشير لطيفة في المنزل.

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4- دلّكي يديك

دلّكي يديكِ كل مساء قبل النوم لمدّة 5 دقائق فهذه الخطوة تساعد على تحسين الدورة الدموية وعلى تسهيل عملية امتصاص البشرة لكريم اليدين.



5- احمي يديك

حتى بشرة اليدين بحاجة إلى الحماية، سواء من مواد التنظيف التي تستخدمينها والتي تؤدي إلى تلفها أو من أشعة الشمس الحارقة.



6- قلّمي أظافرك

ليس عليكِ أن تحافظي على أظافر ملوّنة بأجمل درجات المناكير، إنما الأهم هو أن تبدو مقلّمة بطريقة أنيقة. كما أن تقليم الأظافر سيساعدها في الحفاظ على صحة جيّدة ويمنعها من التقصّف.