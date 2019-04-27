علاج الأظافر في رمضان..اليكِ الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 12:37 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبحث كل سيدة عن طرق للعناية بجمالها. علاج الاظافر في رمضان هي إحدى الطرق التي تعتمدها السيدات للتاكد أن أظافرها لا تنقصها الفيتامينات او المعادن. اليك الاسباب وطرق الوقاية لـ علاج الاظافر في رمضان.



أظافر هشة وضعيفة وجافة: تظهر هذه المشكلة إذا نقص عنصري الكالسيوم وفيتامين (A) من جسمك.



بقع بيضاء: تظهر هذه المشكلة إذا نقص عنصري الحديد والزنك من جسمك.





أظافر تتشقق وتتكسر بسهولة: تظهر هذه المشكلة إذا نقص عنصري البروتين والحديد من جسمك.



خطوط بيضاء: تظهر هذه المشكلة إذا نقص عنصري الزنك والبروتين من جسمك.



أظافر مقوّسة إلى الأمام وداكنة اللون: تظهر هذه المشكلة إذا نقص عنصري الزنك والبروتين من جسمك.



ويمكنك تعويض الجسم من هذا النقص من خلال تزويد جسمك بالغذاء التالي:



• الحليب ومشتقاته مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين 12B، وتساعد على إبقاء أظافرك قوية.



• تناولي اللحوم الحمراء "قليلة الدهن" والسمك والدجاج للحصول على كمية كافية من البروتين والحديد والزنك.





• دعّمي نظامك الغذائي بالبقوليات كالعدس والفاصوليا، فهي غنيّة بالألياف، وتزوّدك بكميات جيدة من البروتين والزنك والحديد وحمض الفوليك، وبالتالي تخفف من مشاكل تشقق الأظافر والبقع البيضاء.



• تناولي المزيد من الخضار الورقية الخضراء كالسبانخ والبروكلي، والتي تعتبر مصدراً جيداً للكالسيوم وفيتامين (A) وحمض الفوليك.



• البروتين أيضاً من الفيتامينات الضرورية في بناء الأظافر، وهو موجود بكثرة في الكبدة واللحوم الحمراء والحليب وصفار البيض ومعظم أنواع الخضراوات.

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