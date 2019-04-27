انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا تتخذ إجراء قد يحد من تدفق اللاجئين السوريين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 11:49 صباحاً - علّقت ألمانيا النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة من السوريين، إلى حين إجراء تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات وزارة الداخلية في البلاد.

وقالت مجموعة "فونكي" الإعلامية، نقلاً عن الوزارة، اليوم السبت، أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أُجِّلت"، بانتظار تعديلات سيتم إدخالها، بعد إجراء مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم.

وأوضحت أن المعنيِّين بهذا الإجراء هم طالبوا لجوء حصلوا على وضع "حماية ثانوية"، والذي يُمنح لمن واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو عاشوا في مناطق القتال أو هم فارُّون من عقوبة الإعدام أو من التعرض للتعذيب.

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وتفيد الأرقام بأن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018، كانوا قد لجؤوا إلى ألمانيا هرباً من الحرب الجارية في بلادهم بين نظام الرئيس بشار الأسد وداعميه من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة أخرى.

وذكرت المجموعة الإعلامية أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن تعلق حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تلقِّي طلبات اللجوء من السوريين في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم.

وتشهد ألمانيا انقساماً عميقاً منذ أن قررت ميركل عام 2015، عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب في سوريا.

وأدى تدفُّق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة "البديل من أجل ألمانيا" اليمينية المتطرفة في ألمانيا، وارتفاع صوت المطالبة برحيل ميركل.