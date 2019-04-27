انت الان تتابع تفاصيل خبر في أمريكا.. دعس المارة ظناً بأنهم مسلمون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 11:49 صباحاً - توصلت نتائج تحقيقات الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى أن السبب في دعس سائق لعدد من المارة بشكل متعمّد، الثلاثاء الماضي، هو عرقهم، واعتقاده بأنهم مسلمون.

وأصيب، الثلاثاء الماضي، 8 أشخاص بعد أن أقدم سائق أمريكي على دعسهم بشكل متعمد، ما أدى إلى إصابة حشد من المارة كانوا على الرصيف، قبل أن تصطدم سيارته بشجرة.

وقالت الشرطة إن المتهم يدعى أشعيا جوويل بيبلز، ويبلغ 34 عاماً، مشيرة إلى أنه الآن يواجه ثماني تهم بمحاولة قتل المارة الذين كانوا يسيرون في أحد طرقات الولاية.

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وذكر بيان لشرطة مدينة سانيفال القريبة من مدينة كاليفورنيا، غربي البلاد، أنها تتعامل مع الحادث بوصفه جريمة كراهية بناء على أدلة جديدة حصلت عليها الشرطة.

وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحفي: "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمداً ضحاياه بسبب عرقهم ولقناعته بأنهم مسلمون"، في حين لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا ضمن ضحايا عملية الدعس، وهم الأب وابنه وابنته، ولم يُكشف عن جنسية وديانة العائلة المذكورة.

من جهة أخرى قال محامي المتهم إن دوافع الحادث تعود لحالة موكله العقلية بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة، في إشارة إلى فترة خدمته بصفته جندياً سابقاً في الجيش وخدم أيضاً في العراق، وأضاف المحامي أنه يسعى لتوفير علاج نفسي لموكله.