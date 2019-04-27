انت الان تتابع تفاصيل خبر مساجد نيوزيلندا تفتقد تقاليد رمضانية هذا العام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 11:49 صباحاً - أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، مصطفى فاروق، إلغاء فعاليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان في مساجد البلاد.

وأوضح فاروق أن الخطوة تأتي في إطار تدابير إضافية؛ بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام، بحسب ما نقله راديو نيوزيلندا.

وأضاف أن التدابير الجديدة اتُّخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التي شكرها على دعمها، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول، السبت.

وتابع قائلاً: "عيّنّا مسلماً يعمل في الجيش النيوزيلندي سيساعدنا في تنسيق شؤون الأمن في المساجد بعموم البلاد".

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رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية أشار إلى إلغاء فعاليات كانت تشهدها المساجد في رمضان؛ وعلى رأسها موائد الإفطار الجماعي، التي كانت تُقام في عموم مساجد نيوزيلندا.

ولفت النظر إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة في 10 مساجد نهاية الأسبوع، وتأجيل فعالية "أيام المسجد المفتوح"، التي تعرّف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو القادم.

واستطرد قائلاً: "لا ندري كيف سنشكر النيوزيلنديين، لكن لدواعٍ أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليّاً".

جدير بالذكر أن هجوماً دموياً وقع منتصف مارس الماضي، استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصلياً، وإصابة مثلهم.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبّتها في قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تُحذف لاحقاً.