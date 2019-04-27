فيديو| حليمة بولند تروي قصة تعرضها للتحرش وإمكانية ارتدائها الحجاب

حلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ضيفة على برنامج الطائرة المذاع على قناة atv Kuwait، حيث تحدثت عن تعرضها للتحرش، وفترة انقطاعها عن الإعلام وإمكانية ارتدائها الحجاب في المستقبل.

قالت بولند في بداية حديثها، إنها عانت بشدة من تعرضها للتحرش في لندن خلال حضورها مباراة كرة قدم السوبر السعودي، بين نادي الهلال والأهلي.

أما في سنتروبي، في فرنسا فقد تعرضت بولند للسرقة، في أثناء نومها في إحدى الفيلات برفقة صديقاتها شمس وفاطمة المهيري، وشكت في أن السارقين وضعوا منوما أو مخدرا في طعامهم كي يتمكنوا من السرقة.

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وبالتطرق لحديثها عن الاحتشام، قالت إنها تعتبر نفسها شخصية معتدلة ليست متدينة، وأصافت ان الانفتاح الذي تفضله هو نوع من أنواع الاعتدال، وهي أفضل من التطرف، وأكدت على أنها تعتبر نفسها شخصية محتشمة، وستكون هكذا دوما.

ولفتت "بولند" إلى أن ملابس الصلاة أهم ما في حقيبتها أثناء السفر، منوهة بأنها ابتعدت فترة عن الأضواء، ولكنها لم ترتدي الحجاب كما أشيع، ولكنها كانت ترتدي العباءة والشيلة، وتتمنى لو ارتدته في يوم من الأيام.

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