"القومي للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لمناهضة التحرش في أعياد الربيع

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش والعنف ضد المرأة في احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، يومي الأحد والإثنين المقبلين، عبر الخط الساخن رقم 15115.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

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