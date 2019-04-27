حياة قصيرة لم تدم سوى عدة أشهر، عاشها "م. ع."، مع زوجته العشرينية، التي لم ترتضي بحياتها، حيث بدأت في التعارف على أحد الشباب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، مستغلة غياب زوجها عن المنزل بسبب عمله.
"متجوزين بقالنا شهور.. ومفيش أي سبب يخليها تخوني على الفيس بوك" هكذا بدأ الزوج العشريني حديثه، في محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات، حيث صمم على رفع دعوى نشوز ضد زوجته، التي اتهمها بخيانته عبر "التواصل الاجتماعي".
فالبداية ترجع حينما بدأ الزوج يلاحظ انشغال زوجته بإمساك هاتفها باستمرار، كما أنها أغلقته بكلمة سر، لم يثير الآمر غرابة في نفس الزوج "في الأول قولت عادي مش مشكلة.. يمكن تكون بتتكلم مع إخواتها وصديقاتها".
لكن، إنشغال الزوجة بصفة مستمرة بهاتفها، الأمر الذي الإزعاج لدى الزوج، كما أن علامات الارتباك والتوتر التي سرعان ما ترتسم على وجه الزوجة كلما اقترب منها وهي ممسكة بالهاتف بدأ يثير الشك في نفسه "قررت أطلب منها توريني بتكلم مين كل دا.. فضلت تحجج ومترضاش لغاية ما قررت أحاول أراقبها وهي ماسكة الموبايل".
ليكتشف الزوج العشريني في النهاية بإن زوجته تخونه مع أحد أصدقائها على الفيس بوك "مسكت الموبايل منها وهي بتتكلم.. لقتها بتخوني مع واحد وبيبعتوا لبعض رسائل غرامية وكلام حب.. ولما واجهتها معرفتش ترد".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر من الزواج.. رجل يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: "خانتني على الفيس بوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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