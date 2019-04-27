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8 من أكثر اتّجاهات الموضة الفيروسيّة لعام 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المحتمل أنّكِ تملكين مجموعة من القطع الرئيسيّة، التي ترتدينها بشكل يوميّ، الأمر نفسه ينطبق على بعض "فتيات الموضة"، المفضّلات لدينا، واللاتي قمن بتجميع أحدث الصّيحات الفيروسيّة في خزانة واحدة.

اكتشفي معنا في هذا المقال، أبرز اتّجاهات الموضة الفيروسيّة لعام 2019 من قبّعة جميلة، يمكنكِ ارتداؤها جيدًا في أشهر الصّيف الحارّة، إلى لون يضيء حالتكِ المزاجيّة على الفور.

الجوارب الملوّنة

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ليس هناك طريقة أفضل، لإضفاء الحيويّة على حذائكِ، من تنسيقها مع زوج رائع من الجوارب المميّزة، سواء أكانت مصنوعة من نسيج لامع، أو لون من الألوان المشرقة، أو المزيّنة بالكشاكش؛ هذا الزّوج من الجوارب يضفي لمسة مرحة على إطلالتكِ الرّبيعيّة.

قبّعات الدلو

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شهد شهر الموضة انتشار قبّعة الدلو، وظهورها كجزء من إطلالات معظم روّاده، من محرّرات الأزياء، والستايليست والمؤثّرات، والنّجمات وغيرهنّ، كلهنّ ارتدين هذا النّمط اللّطيف من القبّعات، وهي أفضل أنماط القبّعات لحجب أشعة الشّمس عن الوجه.

صدف البحر

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ما زال اتّجاه صدف البحر رائجًا، بفضل فتيات الموضة، اللّواتي احتضن هذه الصّيحة، بمختلف الطّرق المتاحة، فارتدينها كأقراط، وخلاخل، وقلائد وغيرها.

طبعة الثّعبان

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إذا كنتِ تتساءلين عن الطبعة المستوحاة من الأدغال التي سيرتديها جميعا هذا الرّبيع، فهي طبعة الثعبان، والتي تأتي بملمس ناعم وساحر.

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السّترات المزيّنة بالأهداب

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شهدتْ هذه السّنة، عودة العديد من الصّيحات المستوحاة من نمط الكاوبوي، ومن أهمّها، صيحة السّترات المزيّنة بالأهداب، والتي تأتي غالبًا، مصنوعة من جلد الغزال في ظلال مختلفة.

شورتات برمودا

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على الرّغم من أنّه ليس من الاتّجاهات، التي يسهل ارتداؤها، إلا أنّ فتيات الموضة، قد قبلن التّحدّي، وأصبحن يرتدين شورتات برمودا الطّويلة، والضّيقة مع كلّ شيء من الصّنادل ذات الأربطة، إلى البوتات المطبّعة.

الأخضر الليمونيّ

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يبدو أنّ اللّون الأخضر الليمونيّ، ما زال ظلاً بارزًا حتى الآن، وإلى جانب كونه ظلاً حيويًا، فإنّه اللّون المناسب لإطلالات العطل المرحة.

حقائب يد بمقبض مميّز

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هل تحتاجين إلى حقيبة ربيعيّة جديدة، ولكنّكِ لست متأكدة من النّمط الرائج حاليًا؟ فكّري في الحصول على حقيبة يد بمقبض علويّ غير متوقّع، مثل المصنوع من الخرز، أو سلاسل معدنيّة، أو حتى وشاح حريريّ.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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