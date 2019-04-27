صوفيا ريشي تُبرز رشاقتها في جمبسوت باللون الأبيض

ظهرت النجمة صوفيا ريشي، 20 عاما، في حفل "أيه أس أو أس" في لوس أنجليس في شاتو مارمونت، ليلة الخميس، مع حبيبها سكوت ديسيك، 35 عاما، وكشفت عن جسدها الممشوق في جمبسوت باللون الأبيض، يناسب الأجواء الربيعة والصيفية، كما أنها ارتدت حذاء بالكعب العالي بأربطة باللون النيود، وأكملت إطلالتها بسلسلة فضية.

وتركت ابنة ليونيل ريتشي شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بتمويجات ضيقة، أما سكوت فارتدى ملابس كاجوال، حيث جينز باللون الأزرق، وسويتر باللون البيج، وجاكيت باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الكحلي، وكان من بين الحضور النجمة ريبكا بلاك، 21 عاما، والتي كشفت عن ساقيها في فستان قصير باللون الأسود، وكذلك كاثرينا ماكنامارا، والتي ارتدت بنطالا مطرزا لامعا باللون الأسود، وبلوزة قصيرة كشفت عن بطنها وصدرها.

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وحضرت النجمة صوفي سيمنز، 26 عاما، وارتدت بنطال جينز باللون الأسود، وقميصا ضيقا باللون الأسود أيضا، وبوت طويلا بنقشة جلد الثعبان، وتألقت النجمة ماديسون بير، 20 عاما، وهير ترتدي بلوزة جلد قصيرة على شكل مثلث باللون الأسود دون أكتاف كشفت عن بطنها، وبنطال جينز ممزق باللون الأزرق الفاتح.

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