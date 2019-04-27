كلوديا كاردينالي تعتزم طرح ملابسها في مزاد عبر الإنترنت

تعتزم كلوديا كاردينالي طرح جزء من ملابسها، من بينها عدة أزياء ارتدتها في أفلام، في مزاد عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنت دار "سوذبيز"، حيث أكد بيان "سوذبيز" أن "هذه الممثلة القديرة المشهورة عالميا بأدوارها السينمائية والتي تجسّد رمزا للأناقة في الستينيات تكشف لنا عن شغفها بالموضة وعن خبايا أزيائها".

وسينظّم هذا المزاد عبر الموقع الإلكتروني للدار بين 28 حزيران/يونيو و9 تموز/يوليو. وهو يشمل 130 قطعة، من بينها فساتين ومعاطف وبزّات ستعرض في معرض مجاني يقام في صالات "سوذبيز" في باريس من 2 إلى 4 تموز/يوليو، موضحًا أن "هذه المعروضات تشكّل تحية للموضة الإيطالية من أواخر الخمسينيات إلى مطلع الثمانينيات".

وهذه الملابس هي من تصميم ماركات متعددة، مثل روبرتو كابوتشي وباروكو وباليسترا ونينا ريتشي. وهي تضمّ لباس بحر من ماركة "كول أوف كاليفورنيا" يقدّر سعره بحوالى 700 يورو ومعطفا من الجلد يتراوح ثمنه بين ألفين و3 آلاف يورو.

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ومن القطع الرئيسية، فستان ضيق من تصميم نينا ريتشي ارتده كاردينالي (81 عاما) خلال حفل توزيع جوائز أوسكار سنة 1965 إلى جانب ستيف ماكوين يقدّر سعره بين 6 آلاف و8 آلاف يورو.

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