ازياء سهرة محتشمة لـ رمضان 2019 من النجمات العربيات 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 10:37 صباحاً - اخترنا اليوم مجموعة من أجمل اطلالات النجمات في أزياء سهرة محتشمة، مثالية لمناسبات شهر رمضان 2019، الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، وقد لفتتنا هذه الاطلالات التي تألقت بها النجمات العربيات مؤخرًا في مختلف المناسبات الرسمية، والتي تنوعت بين فساتين أو أزياء السهرة المميزة حيث أنها بدت غاية في الفخامة والتميز، وقد اخترنا لكِ أجمل هذه الاطلالات لتستوحي منها في مناسباتكِ في رمضان 2019.



أصالة نصري في فستان ترتر من لابورجوازي:



شاهدنا اصالة نصري مؤخرًا، وقد اختارت اطلالة فاخرة في فستان من الترتر البراق من “لابورجوازي” Labourjoisie بقماش متدرج بألوان البنفسجي الناعمة، وبقصة تشبه القفطان مع أكمام واسعة وحزام على الخصر، وقد اختارت معه مجوهرات ماسية أنيقة.





ياسمين صبري في جمبسوت باللون الأبيض:



بالرغم من أنّ ياسمين صبري لم تختر فستان سهرة على السجادة الحمراء مؤخرًا، غير أنها تألقت في تصميم فاخر ومحتشم، كان عبارة عن جمبسوت باللون الأبيض حمل توقيع “أنطوان قارح” Antoine Kareh، نسقت من تحته قميصًا أبيض وربطة عنق، وأكملت اللوك باكسسوارات باللون الأسود، وقد بدت عصرية وأنيقة.





بلقيس فتحي في فستان باللون الكحلي:



من المعروف عن بلقيس فتحي خياراتها الراقية والمحتشمة ولاسيما في فساتين السهرة، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان سهرة مميزًا باللون الكحلي، بأكمام طويلة وتنورة منسدلة، القماش من الأعلى يبدو مثل الشبك البراق، أما التنورة من الموسلين المرهف وقد بدت فيه غاية في الأناقة والنعومة.

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رحمة رياض في فستان سهرة باللون الأسود:



شاهدنا رحمة رياض مؤخرًا في اطلالة مميزة في فستان السهرة محتشم وعصري في الوقت ذاته، حيث إنّ تصميم الفستان مبتكر ولاسيما من ناحية الأكمام المنفوخة، قصته ناعمة حيث إنه محدد الخصر وتنورته منسدلة، وقد زينته ببعض المجوهرات الماسية.





شاهدي موديلات أزياء محتشمة اعتمدتها النجمات مؤخرًا، واستوحي منها اطلالات راقية لمناسبات رمضان 2019.

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