القبعات هي الإمضاء الشخصي.. دليلك لارتداء كل نوع بأناقة تامة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 10:37 صباحاً - القبعات موضة لافتة ومميزة، وبينما كانت جزءاً أساسياً من الطلة خصوصاً مع البدلة باتت حالياً خياراً. القبعات من الإكسسوارات التي يخاف منها بعض الرجال وذلك لانهم لا يعرفون كيفية إعتمادها فيقررون تجاهلها بشكل كلي، أو قد تكون في المقابل الخيار الدائم للرجل لانه يعرف تأثيرها الكبير على طلته. القبعات ليست فقط طريقة ذكية وأنيقة لجعل طلتك أفضل ولكنها إكسسوار عملي جداً يصلح لكل الفصول ولكل المناسبات. هناك عدة أنواع من القبعات وكل واحدة منها تحتاج الى مقاربة مختلفة من أجل ضمان ظهورك بطلة مثالية مختلفة.



قبعات بنما

أصلها إكوادوي، وهي بشكل عام تصنع من أوراق الأشجار المضفرة أي التي تكون على شكل ضفيرة وهي دائرية الشكل عادة ما تزين القبعة بالقماش. ألوانها فاتحة وهي مسامية وخفيفة الوزن وتصلح للطقس الحار. في عالم الموضة القبعة هذه هي الأكثر شهرة بما أنها تأتي بألوان فاتحة فتنسيقها مع الملابس سهل للغاية، يمكن إعتمادها مع الطلات الكاجوال ومع الشورت ولكنها بالتأكيد لا تصلح مع البدلة. القاعدة الأساسية لها هي إعتمادها في موسمها أي خلال فصل الصيف فقط.



قبعة فيدورا

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فيما مضى كانت الفيدورا هي الإمضاء الشخصي لرجال الأعمال ولكن خلال السنوات الماضية باتت موضة الذين لا يعرفون الأناقة وذلك بسبب إعتمادها بشكل عشوائي متحرر من القواعد. ولكن خلال المواسم الماضية إستعادت القبعة الأنيقة هذه السمعة التي تستحقها.

يمكن إعتمادها مع الطلات الكاجوال وحتى مع البدلات ولكن حين تعتمدها مع البدلات فهي لا تجعل الطلة اكثر رسمية بل تضيف اليها لمسة كاجوال .

القبعات هذه تأتي بمختلف الألوان ولكن يفضل الإلتزام بالألوان المحايدة. أما العرض فيفضل ان يكون متوسطاً بغض النظر عن حجم الرأس . ولكن لا تقم تحت أي ظرف من الظروف بإمالتها بشكل كبير الى الأمام بل عليك أن ترتديها بشكل يبرز وجهك.

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