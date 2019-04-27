أبرز صيحات موضة 2019 بأسلوب كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 10:37 صباحاً - كارلا حداد اسم غني عن التعريف في الوطن العربي، وقد نالت هذه الشهرة بسبب عملها في مجال التمثيل وفي تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، وهي تُعتبر إحدى النجمات المواكبات للموضة، حيث إنها تعتمد في كل مرة صيحة مختلفة تتألق بها أحيانًا تكون جريئة وشبابية، وأحيانًا تكون أنثوية وناعمة، وقد رصدنا اليوم مجموعة من صيحات الموضة التي اعتمدتها كارلا حداد لتستوحي منها بعض الأفكار.



كارلا حداد في بنطلون جينز خصر عالي:



من بين أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، كانت بناطيل الجينز ذات الخصر العالي، والتي عادت من حقيبة الثمانينيات والتسعينيات، ومؤخرًا شاهدنا كارلا حداد وقد اعتمدت اطلالة شبابية في بنطلون الجينز بالخصر العالي، والذي اختارته باللون الرمادي، وقد نسقت معه تيشرت قطنية ومعطفًا طويلًا باللون الأصفر، أضافت من خلاله لمسات عصرية.





موضة الميتالك على طريقة كارلا حداد:



أقمشة الميتالك موجودة في الموضة منذ مواسم عدة، وقد شاهدناها على مختلف منصات العروض، وكارلا حداد اعتمدتها في أكثر من مناسبة، منها في هذه الاطلالة حين اختارت بنطلون ميتالك باللون الفضي، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك أيضًا، وجاكيت أسود قصيرة مستوحى من التوكسيدو، وقد بدا اللوك عصريًّا وشبابيًّا.

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موضة فساتين السهرة بفتحة جانبية طويلة بأسلوب كارلا حداد:



فساتين السهرة بفتحة جانبية طويلة من أبرز صيحات الموضة وأكثرها أنوثة وجاذبية، وقد شاهدنا عددًا من النجمات العربيات والعالميات وقد اعتمدن هذه الصيحة، منهنّ كارلا حداد التي اختارتها على فستان سهرة باللون الأحمر البراق، بفتحة جانبية طويلة، ياقته عالية وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأحمر أيضًا.





شاهدي واكتشفي أبرز صيحات موضة 2019 مع كارلا حداد.

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