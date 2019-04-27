القميص أم الجاكيت الجينز لإطلالتكِ في الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 10:37 صباحاً - الجينز خامة خياراتها متعددة، وقطعة متجددة دائمًا، وبرغم ذلك فمهما تجددت الموضة، لا يمكننا الاستغناء عن القميص والجاكيت الجينز في خزانة المحجبات تحديدًا. هاتان القطعتان يمكن للصبيّة المحجبة تنسقيهما بأكثر من طريقة مختلفة، بحسب مناسباتها المختلفة، بطريقة كاجوال وعصرية.



وبالتفاصيل التالية جمعنا لكِ خيارات البلوجرز المحجبات المختلفة بالقميص والجاكيت الجينز، لتختاري الأنسب لكِ بينهما.



الجاكيت الجينز



أصبحت موضة الجاكيت الجينز مميزة بفصل الصيف، بخاصة بعد أن أصبحنا نشاهد في المتجر، الخامات الخفيفة التي يمكنكِ اعتمادها بالطقس الحار، كالجاكيت من الفاشينيستا عهود أشرف، نسقته بطريقة شبابية، مع البنطلون الخردلي أحد الألوان الدارجة بشكل كبير هذا الموسم، وتوب أبيض خفيف للغاية، ننصحكِ باعتماده دائمًا مع الجاكيت الجينز، بخاصة مع التيشرت من دون أكمام التي تحتارين في طريقة ارتدائه.



أو يمكنكِ اعتماده مع البناطيل عالية الخصر الرياضية، كالبنطلون من المدونة من منة السوني، مع توب وسنيكر أبيض، ليكتمل اللوك الكاجوال مع الألوان الحيادية، التي كسرتها بقبعة البيريه الحمراء مع الحجاب.



القميص الجينز



قد يكون خياركِ السريع إن كنتِ تبحثين عن اطلالة خفيفة أكثر، يمكنكِ اعتماده مع البناطيل الرياضية الضيقة، إذ إنّ القميص الجينز عادة ما يكون طويلًا عن الجاكيت، ما يمكنكِ اعتماده مع البناطيل التي لا يمكنكِ ارتداؤها، التوب القصير فقط، حتى تطلّي بـ"لوك" محتشم، كاختيار الفاشينيستا آسيا للقميص المنقط، ارتدته بطريقة مفتوحة مع تيشرت أبيض.



أو يمكنكِ ارتداؤها كقميص مقفول، بخاصة وإن كان التصميم مع كشكشة كالذي اختارته المدونة مريم الجمعة، نسقت معه اكسسوار عقد من اللؤلؤ العاجي، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.



يمكنكِ مشاهدة الألبوم حتى تقرري أيًّا من القطعتين سترتدين بمشواركِ القادم؟