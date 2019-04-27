هل يجب قضاء شهر رمضان مع دفع فدية للمرأة الحامل المفطرة؟.. المفتي السابق يوضح

أيام معدودات ويحل شهر رمضان المبارك، وسط تجدد التساؤلات حول العديد من المسائل الفقهية النسائية خلال شهر الكريم، من بينها مدى جواز إفطار الحامل في رمضان، وكيفية قضائها ما فاتها من الصيام.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في الفتوى رقم 3554 بالموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الطبيب المختص هو المسؤول عن تحديد إمكانية تحمل السيدة للصوم من عدمه، للحفاظ على صحة الأم والجنين، ويجب تنفيذ تعليماته عند طلبه الإفطار، على أن يتم القضاء بعد رمضان.
وأضاف "جمعة"، أنه لا يجب قضاء الصيام عقب انتهاء الشهر، حيث يمكن قضاء ما فاتها في أي وقت، اقتداءًا بزوجة الرسول السيدة عائشة، التي كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي ما عليها، ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر، أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية.
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