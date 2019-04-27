انت الان تتابع تفاصيل خبر شقيق أمير قطر: الأيدي العاملة في بلادنا لها حقوقها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 08:14 صباحاً - قال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، إن الجميع في بلاده يخضعون للقانون، مؤكداً أن للشركات والأيدي العاملة حقوقها.

جاء ذلك رداً على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مطالبة بعض العمال في إحدى الشركات العاملة في الدوحة بمستحقاتهم.

وشدد الشيخ خليفة بن حمد، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، على أن "مبادئنا تُلزمنا أن نعطي أهل الحق حقهم".

وأضاف: "نعم، قد تحصل مشكلة أو مطالب في إحدى الشركات، لكن أيضاً هناك قانون والكل في بلادنا يلتزم به".

وأردف قائلاً: "من له حق فليأخذه بالقانون، وأي تصرف غير منضبط ستتم محاسبته".

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وتداولت وسائل إعلام سعودية وإماراتية ادعاءات بتكسير مركبات من قِبل عمال ملاعب المونديال في قطر؛ بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم، وغياب الرعاية الصحية.

وفي يناير الماضي، أشادت "منظمة العمل الدولية"، و"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا)، بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.

وأصدرت قطر، أواخر 2018، عدة قوانين جديدة تتعلق بالعمال؛ أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

ومن المقرر إقامة مباريات مونديال 2022 في قطر، خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.