السلطات السورية تواجه تفشي ظاهرة الطلاق بفيلم عن مساوئه

تسعى المحاكم في العاصمة السورية دمشق للحد من ظاهرة الطلاق بعرض فيلم عن النتائج السلبية المترتبة عن الطلاق، حسبما أعلن وزير العدل السوري، هشام الشعار.

وقال "الشعار"، إن الفيديو يعرض مشاهد لأطفال مشردين أو سجناء نتيجة لانفصال الأبوين، وفقا لـ"BBC".

ونشر الخبر على موقع "دمشق الآن" الإخباري، وأثار منشور عن الخبر بصفحة الموقع على "فيس بوك" كثير من التعليقات، والتي جاء العديد منها ساخرا.

وقال أحد المعلقين: "سيعرضون عليهم فيلم (زوجة الأب)"، بينما قال آخر: "هل يمكن أن أشاهد فيلم (تايتانك) قبل الذهاب للطلاق؟"، لكن آخرين دافعوا عن المبادرة، حيث قال أحدهم: "إنها فكرة عظيمة، الوقاية خير من العلاج".

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وقالت محكمة رئيسية في دمشق، إن حالات الطلاق في المدينة بلغت 31% عام 2017، بزيادة 4% عن العام السابق، وعزت المحكمة الارتفاع إلى حالات الطلاق الناتجة عن تغيب أحد الزوجين، وفي بعض الحالات لم يكن الزوج أو الزوجة يعلمان ما إذا كان قرينهما حيا أو ميتا.

وجاء في تقرير مديرية الشؤون المدنية في حلب المقدم لمجلس المحافظة، أن حالات الطلاق بلغت 193 حالة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2016، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 فقد بلغت حالات الطلاق المسجلة 4470، حسب شهرأكتوبر، وفقا لموقع "دمشق الأن".

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