"ميلانيا ترامب والأريكة".. صورة أثارت الجدل بين رواد "تويتر"

أثارت صورة نشرها البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي في "تويتر" للسيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، بمناسبة عيد ميلادها، السبت، موجة من التعليقات الساخرة والطريفة بين رواد الموقع.

وأطلت ميلانيا في الصورة المنشورة بثوب أخضر طويل على الأريكة الصفراء الطويلة في البيت الأبيض، محاطة بالطاقم الرئاسي وبالمصورين، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد أرفقت في تعليقات صورا ساخرة مصنوعة بالبرنامج الشهير "فوتو شوب"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ونشر رواد موقع "تويتر" عشرات الصور والتعليقات، حيث علقوا على جلوسها وحيدة في عيد ميلادها على جانب أريكة طويلة تتسع لأكثر من شخص.

ونشرت صورة في التعليقات، بعد تعديل الصورة الأصلية، وأقحم ترامب بجوارها بفنيلة بيضاء وهو يتناول البيتزا بجوارها، فيما ظهر معها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في صورة أخرى، وهو قريب منها على الأريكة، كما ظهرت صورا لعدد من المشاهير معها.

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الأمر لم يتوقف على التعليقات الساخرة فقط، فهناك تعليقات جادة تمنت لها عيد ميلاد سعيد، وتضمنت أخرى بعض التساؤلات الطريفة، وتساءل مغردون: "أين زوجها وطفلها"، وقال آخر: "هذا يعني المرأة المؤثرة".

ورأى آخرون أن الصورة تظهر ميلانيا بطبيعتها وحقيقتها البسيطة، بعيدة عن ترامب الذي قد يسرق منها الأضواء، وهذا سبب جلوسها دون أي مؤثرات قد تسرق منها الحدث السعيد.

وكانت الصورة قد حققت خلال ساعات نحو ثلاثة آلاف إعجاب ومئات "الريتويت"، وعددا غير محدود من التعليقات.

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