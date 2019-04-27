قالت الفنانة ناهد السباعي، إن والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي تسجلها على هاتفها باسم "بيوتي"، في الوقت الذي تسجل هي والدتها على الموبايل بـ"الهانم"، قائلة: "إحنا بنادي بالأسماء دي أصلا في الطبيعي".
وأضافت "السباعي"، خلال استضافتها ووالدتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن أشهر الخناقات بينهما قد تحدث بسبب "شاحن موبايل" و"رأس السمكة أثناء الطعام".
وتابعت ناهد قائلة "ماما استخدمت كل الأدوات في تربيتي، الشبشب والشماعة، وحطت المخدة على وشي، وكانت هتموتني علشان بتكلم في التليفون متأخر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| ناهد السباعي: "ماما ربتني بالشبشب.. وكانت هتموتني بسبب الموبايل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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