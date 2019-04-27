إياد نصار: "أنا أب هلس لأبنائي.. بيعملوا حساب لوالدتهم أكثر مني"

قال الفنان إياد نصار، إن لديه 3 أبناء في أعمار مختلفة ويصعب التواصل معهم جميعا في وقت واحد، غير أنهم لا يهابونه بينما يهابون والدتهم، "ممكن يقولوا كلمتين ويضحكوا عليا".

واستعرض "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "ON E"، صوره مع أبنائه وعلق: "أب هلس وعبيط لأبنائي".

وأوضح أن ابنه الأصغر يدعى "نوح"، وهو الأكثر "دلعا"، متابعا: "البيت كله لازم يبقي عارف نوح عايز إيه".

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