قال الفنان إياد نصار، إن لديه 3 أبناء في أعمار مختلفة ويصعب التواصل معهم جميعا في وقت واحد، غير أنهم لا يهابونه بينما يهابون والدتهم، "ممكن يقولوا كلمتين ويضحكوا عليا".
واستعرض "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "ON E"، صوره مع أبنائه وعلق: "أب هلس وعبيط لأبنائي".
وأوضح أن ابنه الأصغر يدعى "نوح"، وهو الأكثر "دلعا"، متابعا: "البيت كله لازم يبقي عارف نوح عايز إيه".
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار: "أنا أب هلس لأبنائي.. بيعملوا حساب لوالدتهم أكثر مني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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