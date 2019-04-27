قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها لم تذهب إلى حفل زفافها وطُلقت عقب كتب كتابها، بسبب "رسالة وصلتني من ربنا، عن طريق بنت أخويا فريد الراحل".
وأضافت "السباعي"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها في ذلك اليوم تحدثت مع الله ووصلت لها الرسالة، وهو ما جعلها تترك حفل الزفاف فجأة، موضحة: "فى يوم الزفاف كلمتني بنت أخويا، وأول مرة تكلمني في التليفون، وبعدها بعتت رسالة أن إيديها اتحرقت، وكانت مع والدتها في التصوير والشاي وقع على إيديها، ساعتها حسيت إن دى رسالة ليا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| ناهد السباعي: "رسالة من ربنا كانت سبب عدم ذهابي إلى حفل زفافي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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