ما حكم طباعة شكل المصحف أو آيات قرآنية على كيك المناسبات؟.. المفتي يجيب

يسعى البعض للاحتفال بعدد من المناسبات بإعداد كيك مخصوص بصور مطبوعة على الجزء العلوي منه، تحمل شكل المصحف أو آيات قرآنية منه، وهو ما أثار تساؤلات البعض حول جواز فعله وتناول ما كتب عليه لاحقًأ.

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن المسلمين قد أجمعوا على أنه يجب تعظيم القرآن الكريم واحترامه وصونه عما لا يليق بواجب تقديسه.

وأوضح "علام"، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه إذا كانت طباعة شكل المصحف أو كتابة بعض آياته الشريفة على كيك المناسبات تؤدي إلى امتهانه فهذا فعل لا يجوز شرعًا، أما إذا انتفى ذلك وقُصد التبرك به فلا مانع شرعًا.

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