بالصور| في "game of thrones" المرأة تحكم العالم

تعرض حاليا حلقات الموسم الثامن والأخير من المسلسل الملحمي game of thones، حيث عرضت حلقتين منه على مدار أسبوعين ماضيين، وينتظر ملايين المتابعين حول العالم حلقاته بشغف، وفي الموسم السابع أنقلبت الأحداث، واستكملت في أحداث الجزء الثامن، حيث أصبحت الأنثى هي من تحكم في عالم مسلسل game of thrones، بعد أن كان للرجل الكلمة العليا.

دينيريس تارجريان "ملكة السبع ممالك"

دينيريس والتي تلعب دورها الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك، هي سليلة عائلة تارجريان، والتي قتلها الملك روبوت براثيون في أول حلقات المسلسل، لتظل هي فقط وأخيها على قيد الحياة، وتكبر تارجريان وتبدأ في لم شمل كافة الممالك لتستعيد عرشها من "سيريس لانستر"، زوجة روبرت، التي كانت هي الملكة على مدار الحلقات السابقة.

ولكن تقع دينيريس في حب "جون سنو"، الذي يقنعها بضرورة خوض معركة الأحياء والأموات، كي تستمر الحياة في السبع ممالك، وتأخذ دينيري تحالفتها كافة حيث اتفق معها معظم الممالك إلا "كينجس لاندج"، والتي لا تزال تسيطر عليها "سيرسي لانستر"، ورغم ذلك يعدها كافة الممالك ملكتهم التي يعيشون تحت إمرتها، قبل أن يحدث تغير في الأحداث، ويظهر نسب "جون سنو"، فهو ابن شقيق دينيريس تارجريان، وشقيقة نيد ستارك.

سيرسي لانستر "كينجس لاندج"

من يعيش في كينجس لاندج يعتبر هو ملك الممالك السبعة، ولكن كون كافة الممالك قررت التحالف مع دينيريس تارجيريان، تصبح سيرسي وحيدة في كينجس لاندج، تحكم بشكل صوري، مع جيشها، ورغم تخلي شقيقيها عنها، إلا أنها لا تزال تؤمن بأنها ستظل في الحكم خاصة مع حملها.

سانسا ستارك "لادي أوف وينترفل"

قبل خروج "جون سنو" كي يعقد تحالفاته مع كافة الممالك، ومواجهة الأموات في حرب مصيرية، ترك الحكم في "وينترفل" إلى أخته سانسا ستارك، والتي أوضحت الأحداث فيما بعد أنها ليست أخته وإنما ابنة خاله، وأظهرت سانسا حنكة في حكم ونترفل، ورغم بعض الغير على "جون سنو" من دينيريس تارجريان إلا أنها قررت أن تكون تحت إمرتها عقب عودة "جون سنو"، و"دينيريس تارجريان"، إلى مقر الحكم في "وينترفل".

وكانت وينترفل منذ زمن هي مقر ساعد الملك، وهو مكان عيش نيد ستارك وعائلته، حيث كان نيد ستارك هو ساعد الملك روبرت براثيون قبل مقتل كلاهما وتغير أحداث المسلسل في أجزاءه الأولى.

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يارا جريجوي "حاكمة الجزر الحديدية"

اختارت يارا جيجوري، شقيقة ثيون جريجوي، بعد أن فلتت من قبضة سيرسي لانستر، حيث كانت الأخيرة محتجزاها وأسطولها الحربي من المراكب الضخمة كي تستخدمها في الحرب ضد "دينيريس تارجريان"، بعد أن تخوض الأخيرة حربها ضد الأموات، ولكن جاء ذلك على غير رغبة يارا فهربت منها، واختارت أن تذهب لديارها "الجزر الحديدية".

وبينما انشق عنها ثيون جريجوي ليحارب في صفوف "دينيريس تارجريان"، ذهبت يارا للجزر الحديدية، وهي جزر محصنة في وسط المحيط، ويتسحيل للأموات الوصول لها، وقررت حمايتها "وهي ضمن الممالك السبع"، كي تكون ملاذا آمنا في حالة احتاجت لها "دينيريس تارجريان" خلال الحرب أو بعدها، وبذلك تحكم منطقة حساسة ومهمة في المسلسل.

ليانا مورمونت "لادي أوف بير آيلاند"

ليانا مورمونت هي سيدة جزيرة بير "لادي أوف بير آيلاند" منذ وفاة والدتها، مايج مورمونت، وهي ابنة أخت اللورد كوماندور جور مورمونت "أوف ذا نايت واتش" وأولاد عم سير جورا مورمونت، وتعهدت بإرسال قوات جزيرتها إلى الحرب الدائرة برعاية جون سنو، كما أنها كانت أول من أعلن جون سنو الملك في الشمال خلال تجمع لأمراء الشمال في "وينترفيل"، وذلك رغم صغر سنها فهي تحكم جزيرة بأكمها وفقا لتقاليد الشمال فإنه يجب أن يحكم أحد الأبناء.

يذكر أن مسلسل صراع العروش مكون من 8 أجزاء عرضت 7 منها منذ العام 2011، ويعرض حاليا الجزء الثامن والأخير، مأخوذ عن رواية جورج مارتن "أغنية الجليد والنار"، والتي تدور أحداثها في عالم خيالي به 7 ممالك متحدة تتناحر بعد موت الملك، ثم تبدأ في الاتحاد من جديد في ملحمة رائعة بعد تغول خطر الموتى، فيما ينتظر متابعو المسلسل المعركة المصيرية بين الموتى والأحياء.

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