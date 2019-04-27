"تكشيرة ورقصة شيكا وحماقي شاهد على العقد".. مشاهد في حفل زفاف علي جبر

احتفل اللاعب علي جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر، مساء أمس، بحفل زفافه بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وذلك بحضور عدد من اللاعبين ومسؤولي فريقي الزمالك وبيراميدز والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وشهد الحفل العديد من المشاهد المتباينة بين الرقص، ومشاعر السعادة، فضلًا عن بعض اللقطات التي وثقت بعض ملامح الحزن العفوية، والتي التقطتها عدسات الكاميرات، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل ساخر.

ويرصد "هُن" مشاهد من حفل الزفاف:

رقصة شيكا:

في مقطع تداوله جماهير القلعة البيضاء، بشكل خاص، أظهر اللاعب محمود عبدالرازق، الشهير بـ"شيكابالا"، وهو يغني في "بيلومني ليه" حفل الزفاف، برفقة الفنان محمد حماقي، وسط تواجد عدد من اللاعبين منهم عمر جابر وإسلام جمال..

الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله بشكل كبير.

حماقي شاهد على العقد:

على الرغم من أن الفنان محمد حماقي، أحيا حفل الزفاف، إلا أنه ظهر وهو يشهد على عقد زفاف العروسين.

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ملامح حزينة:

في زاوية أخرى التقطت عدسات المصورين عدة صور للعروسين والحضور، بوجوه عابسة، أدت لتداولها بشكل كبير على منصات "السوشيال ميديا" والسخرية منها.

وكانت العروس "هايدي" تألقت بإطلالة بسيطة خلال الحفل، مرتدية فستانا أبيض بسيطا ضيقا، كشف عن كتفيها، وينتهي بجزء منفوش من عدة طبقات، وطرحة طويلة لفتها حول أحد ذراعيها.

واعتمدت زوجة علي جبر، على "مكياج" بسيط بألوان هادئة بأنامل خبير التجميل علاء التونسي، الذي نشر مقطعًا مصورًا من كواليس إعداد الـ"لوك" الخاص بزفافها، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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