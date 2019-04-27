"أمك هي عينك المفقودة".. حقيقة صورة والدة المشجع الكفيف المتداولة

تجلس بجوار ابنها الكفيف في المدرجات، وكأنها عيناه اللتين فقدهما، تشرح له بحماس ما يدور حول الساحرة المستديرة، حتى لا يفوته شيء، فهي العين والراوي، وهو يستمع جيدا لها.
هكذا لفتت صورة لأم برازيلية عدسات الكاميرات حولها، خلال وجودها مع طفلها الكفيف، بالمدرجات لمتابعة إحدى المُباريات.
واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الصورة، مُشيدين بها، وبدور الأم.
وعلى الرغم من تداول الصورة اليوم على منصات "السوشيال ميديا" إلا أن الصورة تعود إلى عام مضى، تحديدًا بإحدى مُباريات فريق بالميراس في ساو باولو.
وبحسب ما ذكره موقع "theweek.in"، في يناير الماضي، فإن سيلفيا جريكو "56 عاما"، ونجلها نيكولاس ، البالغ من العمر 12 عامًا، أصبحا من مشاهير المدرجات البرازيلية، عقب تداول تلك الصورة.
وكانت الأم، صرحت من قبل لوكالة فرانس برس خلال إحدى المُباريات الأخيرة، قائلة: " كل ما أراه وأشعر به، أخبره به، حتى عندما أحتاج إلى انتقاد الحكم"، متابعة: "ما أقوم به جزء من مشاعري، فابني ينهض لأعلى مع كل فرصة أو هدف لفريقه كأنه يرى كل شيء".
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