الامارات | طـاهيـة تقدم وصفة شهية من وحي «الأميرة ليا»

شكرا لقرائتكم خبر عن طـاهيـة تقدم وصفة شهية من وحي «الأميرة ليا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برائحة الفانيلا والقرفة، المنبعثة بين ردهات المهرجان، قدمت الطاهية الأميركية لارا ستار، المشاركة في فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وصفتها الشهية التي تحمل اسم أحد أبطال الرئيسين في سلسلة حرب النجوم «الأميرة ليا دانش دوس».

وتتضمن مكونات الوصفة، المستوحاة من شكل تسريحة الأميرة ليا، على شكل لفائف «السينابون»، من زبدة، وطحين متعدد الاستخدامات، وعلبة من عجينة البف بيستري، وملعقتين من السكر، وملعقة ونصف من القرفة المطحونة، وملعقة حليب كبيرة، وثلث كوب سكر ناعم، وربع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا، لتشكل في النهاية طبقاً من الحلويات اللذيذة.

يذكر أن الطاهية لارا ستار ألفت العديد من كتب الطهي المخصصة للأطفال، والمستوحاة من الشخصيات والأفلام المفضلة لديهم، مثل سلسلة ستار وورز، وأفلام وشخصيات ديزني.