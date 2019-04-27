الامارات | «كهرباء دبي» تحصد جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تحصد جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة في دورتها السابعة ضمن فئة «العمل المجتمعي - الداعم المتميز»، كما تم تكريم الهيئة تقديراً لدورها كشريك استراتيجي للجائزة، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري.

ونيابة عن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، تسلم النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، الدكتور يوسف الأكرف، الجائزة وشهادة التقدير، وألقى كلمة خلال الحفل نيابة عن رعاة الجائزة.

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وأعرب الطاير عن تقديره للقائمين على الجائزة لإتاحة الفرصة لهيئة كهرباء ومياه دبي لأن تكون جزءاً من الجائزة التي تقدّر الرسالة النبيلة التي يحملها من يعملون في مجال التربية الخاصة، والذين يبذلون جهوداً مضاعفة في خدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع، مشيراً إلى أن الجائزة أسهمت على مدى السنوات الماضية في تحفيز التميز والإبداع والتنافس الإيجابي بين الأفراد ومؤسسات الرعاية الخاصة لتقديم خدمات متميزة في رعاية الأطفال من أصحاب الهمم ليس في دولة الإمارات العربية فحسب، وإنما على مستوى الوطن العربي بأكمله.

وأضاف الطاير: «تكتسب هذه الدورة من الجائزة أهمية خاصة خلال عام التسامح الذي يحتفي بالتنوع الذي تزخر به دولة الإمارات، إحدى أبرز الدول في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتحقيق سعادتهم في بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم».