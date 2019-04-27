الامارات | أطفال المهرجان يهاتفون كبار الأدب العربي والعالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال المهرجان يهاتفون كبار الأدب العربي والعالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلمسة مبتكرة، أضاف مهرجان الشارقة القرائي للطفل ركناً متميزاً للمعرفة، إذ خصص منصات لهواتف كلاسيكية، يمكن للزوار الاتصال منها بأعلام الأدب العربي والعالمي من خلال الاتصال على أرقامهم المتوافرة في دليل هاتف مرفق مع المنصة.

ويعيش الأطفال تجربة تفاعلية مع الهواتف الكلاسيكية، إذ يرحب بهم الكتاب الكبار، ويعرفونهم بأسمائهم وأهم أعمالهم، فما إن يطلب الأطفال أرقام هواتف الكتاب حتى يستمعوا إلى صوت أبرز الشعراء العرب، وكبار الروائيين والمؤرخين الأوروبيين.

وضمت قائمة مشاهير الكتاب الطبيب والفيلسوف والعالم ابن سينا، والشاعر والمتصوف جلال الدين الرومي.

ومن أسماء القائمة الشاعر نزار قباني، والشاعر محمود درويش، والكاتب وليام شيكسبير، والكاتبة الشهيرة اغاثا كريستي.