الامارات | على رقعة الشطرنج.. تاريخ وأسرار

شكرا لقرائتكم خبر عن على رقعة الشطرنج.. تاريخ وأسرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنح مهرجان الشارقة القرائي للطفل زواره الصغار فرصة استكشاف أسرار لعبة الشطرنج، والاستمتاع بالتنافس فيها، إذ ينظم يومياً ورشة تدريبية، تبرز تاريخ اللعبة، وكل ما يرتبط بها من فنون وإبداعات وفوائد.

وتُقدِم الورشة، التي تقام تحت عنوان «تاريخ الشطرنج»، شركة تشيس نولدج في الإمارات، التي تمتلك خبرة على مدى أكثر من 20 عاماً في احتراف الشطرنج من خلال المشاركة في بطولات دولية حول العالم والتدريب، وتستهدف الورشة الأطفال من سبعة أعوام إلى 12 عاماً، إذ يتعرفون إلى تاريخ اللعبة، والقواعد الأساسية فيها، مع القيام بتجربة علمية.

وتنقسم الورشة إلى شقين، نظري وعملي، إذ يتناول الشق النظري تاريخ اللعبة، وعدد المربعات التي تحتويها رقعة الشطرنج، أما الشق العملي فمخصص لإقامة مباريات تنافسية مباشرة بين الأطفال المشاركين، إذ تخصص الورش أربع منصات مزودة برقع شطرنج، يتنافس فيها الأطفال، ويظهرون فيها مهاراتهم في اللعبة. وتشهد المنافسات حماساً كبيراً من المشاركين، لاسيما الذين لديهم سابق معرفة باللعبة.