الامارات | 60 دقيقة مع «رياضة حية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة مع «رياضة حية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل لصغاره باقة من ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم الرياضية.

ونظم المهرجان ورشة عمل بعنوان «رياضة حية»، ركّز من خلالها على تعليم الصغار مهارات رياضة «الكيك بوكسنغ»، وأشرف على تقديمها مدرب متخصص في تعليم مهارات هذه الرياضة، التي تلاقي انتشاراً واسعاً في شتى أرجاء العالم.

وتمكن الأطفال طوال 60 دقيقة من التعرف إلى أساسيات وقواعد «الكيك بوكسنغ»، التي تدخل في إطار رياضات الدفاع عن النفس.

وتفاعل الأطفال مع الورشة التي أتاحت لهم فرصة تطبيق العديد من الحركات المتعلقة بهذه الرياضة بشكل عملي، ونفذ أكثر من 20 طفلاً تلك الحركات بدقة.