الامارات | في «كوكب عمر».. الأرض تسع الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن في «كوكب عمر».. الأرض تسع الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتذبت ورشة بعنوان «كوكب عمر»، التي نظمت ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يختتم اليوم، عشرات الأطفال وطلاب المدارس الزائرين للمهرجان.

وتتحدث «كوكب عمر»، وهي إحدى أشهر القصص التي انتشرت في أوروبا، للكاتبة البريطانية زينب ميان، عن الطفل عمر، الذي ينتقل مع أسرته للعيش في دولة أخرى بعيدة، تختلف عن بلده القديم فكراً وثقافة، ويبدأ عمر بتكوين كوكبه الخاص به، وهو استكشاف بيئة وثقافة الأطفال الآخرين، منطلقاً بسؤال فيه الكثير من القلق: هل سأكون مقبولاً بينهم؟ كيف سيمكنني التعبير عن نفسي في مكان لا أشترك فيه مع الآخرين بأي تجربة سابقة؟

وأكدت زينب ميان أن اختيار اسم عمر جاء لكونه يدل على شخصية كبيرة في العالم الإسلامي، كما أنه يتميز بصغر حروفه وقدرة الأطفال في أوروبا على التلفظ به، وهو أيضاً سبب آخر من الأسباب التي تثير فيهم اكتشاف هذه الشخصية، مشيرة إلى أن القصة حرصت على غرس مفهوم تقبّل الآخر، وعدم رفضه لمجرد كونه قادماً من مكان مختلف، فالأرض صالحة للتعايش، وتسع الجميع.