شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهدي «علّمني زايد» إلى «قصر الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علّمني زايد» إلى فندق قصر الإمارات في أبوظبي. وسلّم مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، الكتاب إلى مدير الفندق نيكولاس ميسيان. وشكر ميسيان الصحيفة على المبادرة، مضيفاً أن «كتاب (علّمني زايد) سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بقراءة قيم التسامح التي كان يتمتع بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه». ويتناول «علّمني زايد»، الذي صدر برعاية «اتصالات»، قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد، تزرع في الأطفال القيم والمبادئ التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح. وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف أنحاء الدولة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الإمارات اليوم» تهدي «علّمني زايد» إلى «قصر الإمارات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.