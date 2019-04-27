الامارات | كاميل براون تقدم قصة أصحاب البشرة السمراء في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميل براون تقدم قصة أصحاب البشرة السمراء في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على وقع الرقص النقري على المسرح الأحمر في جامعة نيويورك أبوظبي، ظهرت كاميل براون وفرقتها، أول من أمس، بثقة لتحيي الجمهور وتقدم لهم حكاية نضال الأميركان من أصول افريقية، وهي حكاية لم يتم سردها عبر كلمات، بل تم تجسيدها بعرض مسرحي حمل عنوان (حبر)، كانت تصاحبه موسيقى البوب تارة والجاز تارة، والرقص النقري تارات أكثر، هكذا أحبت براون أن تنقل ما عاناه السود في أزمنة سابقة، أرادت أن تقول إن كل أنواع الرقص والموسيقى التي تتجسد على المسرح هي نتاج ثقافة إفريقية وجدت مكانها في أميركا التي قهرت وتعاملت بفوقية وعنصرية مع هؤلاء المهاجرين القادمين من مناطق القمح والقطن والألوان التي تزين ملابسهم، لكن بالنهاية استطاع أصحاب البشرة السمراء أن يكون لهم وجودهم في القارة البيضاء، بالإنسانية والقانون.

العرض الذي استمر لساعة كاملة، بدأ فردياً مع كاميل براون، وانتقل الى رقص ثنائي، فثلاثي، وتصاعد لينتهي بكامل أعداد الفرقة، هي حاولت أن تعبر عن التسلسل الذي حدث مع أجدادها، وكيف استطاعوا بعد أن تضامنوا معاً أن يحققوا العدالة في قضاياهم التي لم يسمعها أحد في زمن مضى، وتفاعل الجمهور معهم بهذا الاحتفاء بالثقافة الإفريقية، ورقص واندمج مع عروض الرقص النقري والجاز والرقص المعاصر والهيب-هوب والعروض الموسيقية الحية، التي جاءت مع أداء مسرحي مملوء بالمشاعر من خلال الإيماءات والتقاليد الخاصة بالجاليات الإفريقية في المهجر.

واستطاعت الفرقة أن تتسق مع تصميم المسرح الأحمر في جامعة نيويورك الذي لعبت الإضاءة فيه دورها كمتمم لحكايات براون، فتصميم الإضاءة زاد من صدقية الحكايات المتسلسلة، وثمة لوحتان زينتا المسرح تدلّان على معاناة المهاجرين الأفارقة ووصولهم الى الحرية، بعد أن ذاقوا كل أنواع التعذيب والتهميش، فكان العرض متماسكاً ومكملاً لبعضه بعضاً مع كل العناصر التي رافقته في رحلة تتمحور حول مفاهيم تمكين الذات والحب على الطريقة الأميركية - الإفريقية والمجتمع والأخوّة. وحرصت مصممة الرقصات الإفريقية كاميل براون، ومن خلال التعاون مع المخرجة الموسيقية آليسون ميلر، وعازف الإيقاع ويلسون توريس، وعازفة الكمان جولييت جونز، والمؤلف الموسيقي وعازف البيانو سكوت باترسون، أن تكون مشاعرها مباشرة مع الحضور، تنظر هي وفرقتها لهم تحاكيهم من خلال رقصة ومن خلال مشهد مضحك لتسمع ضحكاتهم، واستطاعت بنهاية العرض مع عزف على الكمان وذلك الأنين الذي صدر منه أن تؤكد أن الحكاية لم تنتهِ بعد، لأن في جعبة هؤلاء الكثير من الحكايات التي تستحق أن تروى.

Advertisements

كاميل براون

حائزة على «جائزة الأميرة جريس» أربع مرات، كما حصلت على زمالة مشروع «فن التغيير» لـ«مؤسسة فورد»، وجائزة «جاكوب بيلو» للفنون الأدائية، وعضوية «زمالة غوغنهايم»، وزمالة مؤسسة «تيد»، وغيرها من الجوائز المرموقة الأخرى. وشاركت براون كذلك في الفيلم الذي أنتجته مؤسسة «تيد» بعنوان «التاريخ البصري للرقص الاجتماعي في 25 حركة». كما قدمت عروضاً فنية بتكليف من «مسرح ألفن إيلي الأميركي الراقص»، وعدد من مسارح برودواي الشهيرة، وغيرها من المؤسسات المرموقة الأخرى.

- «حبر» عرض مسرحي صاحبته موسيقى البوب والجاز والرقص النقري، هكذا نقلت براون ما عاناه السود.