ناهد السباعي توجه رسالة لوالدتها: "أجمل امرأة على وجه الأرض"

وجهت الفنانة الشابة، ناهد السباعي، رسالة لوالدتها ناهد شوقي، في عيد ميلاده، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "السباعي" عدة صور تجمعها بوالدتها، في مناسبات مختلفة، مُعلقة: "عيد ميلاد سعيد لأقوى شخص على الإطلاق، إلى أجمل امرأة على وجه الأرض، إلى حبي الأول والأخير لأحب صديق حياتي".

وتابعت : "ربنا يحفظك و يخليكي لينا رب ويديكي كل الصحة".

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ودائمًا ما تحرص ناهد على الظهور برفقة والدتها، في العديد من البرامج الحوارية، والمهرجانات الفنية.

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