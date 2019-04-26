في إجازتك الأسبوعية.. تعرف على أبرز المتاحف المصرية وأسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

"فنية، فرعونية، حربية، بيولوجية"، كلها مجالات تستطيع أن تعيش في عالم كل منها عند زيارتك للمتحف المخصص لها، فهناك الكثير المتاحف المميزة لحماية التراث والأعمال الفنية ذات القيمة التراثية في مصر، لذا يحرص الكثير من الأشخاص على زيارة المتاحف باختلافتها، خاصة الآباء بصحبة أبنائهم لأخذهم في جولة ثقافية ومعرفية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المتاحف التي يمكن زيارتها داخل مصر، ويمكنكم الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية...