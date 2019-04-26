محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:
أثار خبر اعتزام دول الإمارات على إنشاء وزارة اللامستحيل جدلًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى كثيرون اندهاشهم خاصة إنه لم يمر وقت طويل على إعلانها إنشاء وزارة للسعادة.
ولكن ربما قد يزول هذا الاندهاش عند البعض إذا علموا أن هناك كثير من الوزارات والهيئات والمكاتب الحكومية حول العالم قد يراها البعض أنها غاية الغرابة، ويمكنكم الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية...
كانت هذه تفاصيل خبر "حمامات وشاي".. أغرب وزارات وهيئات حول العالم قد تدهشك أكثر من "اللامستحيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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